Genç girişimci İlker Dirice Kimdir?
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Genç girişimci İlker Dirice Kimdir?

30.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:18
Genç girişimci İlker Dirice Kimdir?

TRF Lojistik ve DRC Lojistik, nakliyat firmalarının çözüm ortağı olarak İlker Dirice tarafından kurulmuş ve 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdüren, nakliyat için gerekli belgelenmeleri yapan firmalar arasında yer alıyor.

Bu alanda Türkiye'nin öncü firmalarından olan DRC Lojistik, uluslararası nakliyat hizmeti veren şirketlerin tüm belge işlemlerini güvenle yapmalarını sağlıyor.

2010 yılında lojistik alanında iş hayatına giren İlker Dirice, 2013 yılında kurmuş olduğu DRC Lojistik Yatırım A.Ş. ile birlikte, özellikle gümrükler arası transit geçiş yapmak isteyen nakliyat firmalarının teminatlı geçişleri için günün her saati gerekli belge işlemlerini yapıyor.

DRC Lojistik Avrupa'nın tamamına hizmet veriyor

DRC Lojistik, yurt dışı çıkış evrakları, yurt içi giriş evrakları, yurt dışı gümrükleme, elleçleme, iç nakliyat, depolama, gümrüklü ve gümrüksüz depolama alanlarında faaliyet gösteriyor. Lojistik alanında gümrük kanunları çerçevesinde tüm Avrupa ülkelerine hizmet veren DRC Lojistik ve TRF Lojistik firmaları, 2021 yılında faaliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor.

2015 yılında uluslararası nakliyat yapan firmaların %5'lik bir kısmını bünyesinde barındıran firma, her yıl daha kaliteli hizmetler sunarak, yeni nakliyat firmaları ve yeni ülkeleri de hizmetlerine katarak, büyümeye devam ediyor.

Lojistik Alanında Öncü

Lojistik alanında 7/24 hizmet veren DRC Lojistik, İlker Dirice yönetiminde kaliteli hizmetleri ve sorunsuz belgelenme işlemleri sayesinde, sektörün öncü firmaları arasında yer alıyor. İlker Dirice yeni projelerini hayata geçirmeye devam ederken, 2021 yılı için, birçok yenilikçi iş anlayışı ile firmalara hizmet vermeye devam edecek.

2021 yılı için yeni yapılanma sürecine geçen DRC Lojistik, Türkiye'nin bir geçiş noktası olması nedeni ile transit geçişler için de hizmet veriyor.

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