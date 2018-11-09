Genç Girişimci, Evlere Çıplak Kadınlarla Temizlik Hizmeti Veren Şirket Açtı

İngiltere'de 24 yaşındaki güzellik uzmanı Victoria Murphy'nin evlere çıplak temizlik hizmeti veren bir şirket açtı. Şirket, çalışan kadınların gittikleri evlerde iç çamaşırlı temizlik yapmaları halinde saatlik 55 pound alacak. Tamamen çıplak çalışanlar için ise saatlik 80 pound alacak.

KADINLARIN ÖNCE FOTOĞRAFLARI GÖNDERİLECEK

Evening News'e konuşan şirketin patronu Victoria, şirketinin cinsellik yönü olduğunu ciddi bir temizlik şirketi olduklarını söyledi. Victoria, evlere temizlik için giden çalışanların, öncelikle fotoğraflarının müşterilere gönderileceğini eğer müşteri beğenirse personelin gönderileceğini vurguladı.

CİNSEL İLİŞKİYE İZİN VERİLMEYECEK

Müşteri ve çalışan kadının cinsel ilişkiye girmesine izin verilmeyeceğini söyleyen girişimci, yaşları 21 ve 60 arasında değişen kadın çalışanların müşteri ile yapılan anlaşma gereği herhangi bir rahatsızlığa maruz kaldıkları anda çalıştıkları evden izin almadan çıkabileceklerini ifade etti.