Genç Girişimci, Evinin Alt Katında Mantar Üretim Tesisi Kurdu

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci köyünde oturan Muhammet Bayraklı (23), evinin alt katında üettiği istiridye mantarlarını marketlere satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor. Bayraklı, ayda 1 tonun üzerindeki üretimini 17 bine çıkararak, ihracat yapmayı amaçladığını söyledi.



Liseyi bitirdikten sonra Örmeci köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan babasına yardım eden Muhammet Bayraklı, 3 ay önce internette gördüğü istiridye mantarını yetiştirmeye karar verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Bayraklı, 30 bin lira destekle evlerinin bir odasında üretime başladı. Talebin yoğun olması üzerine işi büyüten Bayraklı, evin alt katında üretim tesisi kurdu. Genç girişimci, ayda 1 tonun üzerinde elde ettiği istiridye mantarını kentteki marketlere satarak, aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.



Muhammet Bayraklı, bakanlığın sağladığı desteğin dışında, 10 bin lira harcayarak, işe girdiğini söyledi. Mantar işine girmeye karar verdiğinde çevresindekilerin kendisini vazgeçirmek için uğraştığını anlatan Bayraklı, şunları söyledi:



"Ben, bu işi yapabileceğimi düşündüm ve vazgeçmedim. Maliyetini araştırdım. Türkiye'nin çeşitli illerinde bu işleri yapanları buldum. Tesisleri gezdim. Kendi evimizde boş odalarımız vardı. Orada bunu yetiştirmeye başladım. Sonra aldığım destekle tesisimi kurdum. Şu anda, yaklaşık 1 tonu geçen hasat aldım. Bunları marketlere satıyorum. Şu an taleplere yetişemiyorum. Aradıklarında, 'Sen mantar yetiştiriyorsun, nasıl olmaz?' diyorlar. İlk başta korktum; ama şimdi rahatım. Bilinçli bir şekilde yapıldığında küçük bir tesis bile evli bir çifti rahatlıkla geçindirebilir."



Bayraklı, ileride üretimi daha da artırmak istediğini belirterek, "Hedeflerim var. Üretimi ayda 17 bin tonlara çıkarmak istiyorum; çünkü istiridye mantarına talep, çok fazla. Kanser tedavisi gören sürekli müşterilerim var. İşi büyüterek, yurt dışına bile ihracat yapmak istiyorum" diye konuştu.



- Zonguldak