HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Genç girişimci eski halıları ekonomiye kazandırıyor

Yalova'da üniversitede okurken arkadaşlarıyla geri dönüşüm makinesi geliştiren genç girişimci, 4 sene önce açtığı iş yerinde eskimiş halıların ham maddeye dönüşümünü sağlıyor.

Genç girişimci eski halıları ekonomiye kazandırıyor
17.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:18

Yalova'da üniversitede okurken arkadaşlarıyla geri dönüşüm makinesi geliştiren genç girişimci, 4 sene önce açtığı iş yerinde eskimiş halıların ham maddeye dönüşümünü sağlıyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Soner Alayurt, okul sıralarında geliştirdiği iş fikrini hayata geçirmeyi başardı.

Üniversiteden arkadaşlarıyla atık halıları plastik ham maddeye dönüştüren makineyi 2015 yılında tasarlayan Alayurt, mezuniyetinin ardından TÜBİTAK, KOSGEB ve çeşitli devlet desteklerinden yararlanarak firmasını kurdu.

Oteller başta olmak üzere bazı iş yerleri ve kurumlardan topladığı plastik içeren atık halıları işleyip plastik sanayisine satan genç girişimci, Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 4 çalışanıyla kısa sürede yıllık ortalama 800 tondan fazla atık halının dönüşümünü sağlıyor.

"Türkiye'de yıllık 400 bin ton atık halı çöpe gitmekte"

Soner Alayurt, AA muhabirine, üniversite yıllarında verilen bir ödev sonucu atık halı dönüşümünü araştırmaya başladığını söyledi.

TÜBİTAK'ın verdiği destekle projesini çizdikleri makineyi üreterek iş yaşamına atıldığını belirten Alayurt, "Türkiye'de yıllık 400 bin ton atık halı çöpe gitmekte. Biz bu soruna kendi ürettiğimiz makine ile çözüm bulduk. Bu makine ile halının içindeki plastik maddeyi ayrıştırıyoruz. Sonra da bunu sanayinin ihtiyaç duyduğu plastik ham maddeye dönüştürüyoruz." dedi.

ABD ve İngiltere'nin atık halılardan plastik ham madde üretimine 2000'li yıllarda başladığını aktaran Alayurt, Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Alayurt, plastiğin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ancak atık olarak büyük tehlikeler içerdiğini vurguladı.

Doğal dengenin korunmasının önemine değinen Alayurt, şöyle devam etti:

"Plastik hayatımıza girdiğinden beri çok önemli katkılar sundu ancak bütün ürünlerin plastik olması atığın da fazla olmasına neden oldu. Plastiği geri dönüştürebilirsek bizim dostumuz haline gelir ama biz bunları sık tüketip doğaya attığımız zaman çözülmediği için zarar veriyor. Burada plastik konusunda maalesef yanlış bir algı var. Plastik insan hayatını kolaylaştıran bir şey ama insan kendi eliyle çöpe atarak plastiği düşman haline getiriyor. Burada halılar bile geri dönüştürülebiliyor. Tüm plastikler de geri dönüştürüldüğü zaman aslında dünyada önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olur ve plastik insanın dostu haline gelir."

Geri dönüşümün ekonomiye faydalarına değinen Alayurt, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan plastik ham maddeyi kendi çöpümüzden dönüştürdüğümüz zaman ithal muadili bir ürün yapmış oluyor, cari açığı azaltıyor ve kendi çöpünden katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca buradaki işlemle çöp alanları şişmemiş, plastik atıklar değerlendirilmiş ve aslında her yere fayda sağlanmış oluyor. Otel ve konaklama gibi mekanlardan yılda 5 bin ton civarında atık halı çıkmakta. Bizim hedefimiz de ilk etapta bu 5 bin tonluk halının geri dönüşümünü sağlamak. Ardından yeni teknolojileri de hayata geçirip ev halılarının da geri dönüşümünü sağlamak ve bu 400 bin tona ulaşmak."

Halıların geri dönüşümüyle elde edilen ham maddenin plastik sanayi için önemli bir yer tuttuğunu anlatan Alayurt, geri dönüşümle saksı, ayakkabı çekeceği, kontrol çubuğu gibi pek çok ürün üretilebildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Ekonomi
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Ekonomi
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Türkan Şoray Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Genç girişimci eski halıları ekonomiye kazandırıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:18:23. #1.15#
title