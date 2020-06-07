Genç girişimci doğup büyüdüğü Beypazarı'nın evlerini minyatür sanat eserine dönüştürüyor
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Genç girişimci doğup büyüdüğü Beypazarı'nın evlerini minyatür sanat eserine dönüştürüyor

Genç girişimci doğup büyüdüğü Beypazarı'nın evlerini minyatür sanat eserine dönüştürüyor Hobi olarak başladığı iş mesleği oldu Aldığı eğitimi ilgi alanına yönlendirdi, şimdi memleketinin tanıtımına katkı sağlıyor Ankara'da okulunda aldığı eğitim sonrası kendi işini kuran 20 yaşındaki Berkay...

07.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:23

Genç girişimci doğup büyüdüğü Beypazarı'nın evlerini minyatür sanat eserine dönüştürüyor

Hobi olarak başladığı iş mesleği oldu

Aldığı eğitimi ilgi alanına yönlendirdi, şimdi memleketinin tanıtımına katkı sağlıyor

ANKARA - Ankara'da okulunda aldığı eğitim sonrası kendi işini kuran 20 yaşındaki Berkay Karaca, siparişlere yetişemiyor. Doğup büyüdüğü Beypazarı'nın tarihi evlerini ahşapla buluşturan genç girişimcinin hedefi Türkiye'de bulunan tüm tarihi yapıların ahşap maketini hazırlayarak gelecek nesillere taşımak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Berkay Karaca, yaşıtlarından farklı bir ilgi alanına sahip. Hobi olarak başladığı ahşap ev yapımında kendini geliştiren genç girişimci, çocukluğunun geçtiği Beypazarı'nda hep hayranlık duyduğu tarihi evleri ahşapla birer sanat eserine dönüştürdü. Uzun bir çalışma ile önce bilgisayar üzerinden evlerin çizimlerini gerçekleştiren Karaca, daha sonra ahşapların lazerle kesimini gerçekleştiriyor ardından parçaları birleştiriyor. Karaca, yurt dışındaki kardeş belediyelere de Beypazarı evleri görünümünde özel ahşap hediye kutusu da hazırlıyor. Karaca, yaptığı işte sıfır atıkla çalışarak doğaya da katkı sağlıyor.

Lisede aldığı kendine bir meslek hazırlayan genç girişimci bugüne kadar yüzlerce ahşap ev maketi yaptı. Hazırladığı maketler beğenilince farklı illerin mimarisi üzerinde çalışması için teklif alan Karaca, bugünlerde siparişlere yetişemiyor. Genç girişimci, tarihi konakta bulunan atölyesinde bu mesleği öğrenmek isteyenlere de öncülük etmek istiyor.

Mesleğini büyük bir keyifle yaptığını belirten Berkay Karaca,"Lazer kesim işine başladım. Beypazarı'nın eski kültürünü, tarihini taşıyan evleri tekrar canlandırabilmekti amacım. Eski mimari yapıları çizimlerimize döktük. Plastik kullanmadan elimizden geldiğince taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Bir yıldır bu işi yapıyoruz. Hobi olarak yapmaya başlamıştık. Talepler çoğalınca bu işi mesleğimiz haline getirdik. Safronbolu, Eskişehir evlerini de çalışıyorum. Beypazarı olarak düşünmüştük Beypazarı'nı tanıtmak amacıyla başlamıştık. Eskilehir, Safranbolu, İstanbul'a Adana'ya yine gönderdik evlerimizden.

Mezun olduğum okulda çizim yapmayı çok severdim. Bu işe girmeden önce dayımla reklam işindeydik. Dayımın yanındayken de biraz geliştirdim çizimimi. Evleri küçülterek maket evlere dönüştürdük. Bu evleri hediyeliklere çevirdik. Beypazarı'nın tanıtımına katkı sağlıyoruz aslında . Beypazarı tarihini kültürünü daha fazla insana göstermek asıl amacımız. Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan'ın çok desteği oldu. Onlara teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne kadar arkamda durdu. Sadece Beypazarı değil Tüm Türkiye'deki mimari tarihi, mimari özellikteki yapıları yapmak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. En çok çizim aşaması zor" diye konuştu.

Genç girişimci doğup büyüdüğü Beypazarı'nın evlerini minyatür sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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