Genç girişimci Deniz Işın Coşkuner DNC MOTOR'S adıyla lüks araç sektörüne girdi
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Genç girişimci Deniz Işın Coşkuner DNC MOTOR'S adıyla lüks araç sektörüne girdi

22.10.2020 14:06 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:09
Genç girişimci Deniz Işın Coşkuner DNC MOTOR'S adıyla lüks araç sektörüne girdi

DNC Medya Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, DNC Motor's adıyla lüks araç sektörüne girdi.

DNC Medya Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, DNC Motor's adıyla lüks araç sektörüne girdi. Coşkuner, yeni çalışmaları ve sektörün durumu hakkında bilgiler verdi.

Yeni markası ile otomotiv sektöründe de yer alacak

Deniz Işın Coşkuner, DNC Motor's markasıyla yeni bir projeye imza atacak. Medya alanında hizmet veren Coşkuner, aynı isimle kurduğu yeni firmasında lüks araç satışı gerçekleştirecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Coşkuner, "Medya sektöründe oldukça başarılı işlere imza attığımızı düşünüyorum. Şirketimizin tek bir sektörde hizmet vermesini istemedik. Bu nedenle DNC Motor's adıyla yeni bir marka oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Ben motor ve arabalara çok meraklıyım. Bu sektörde de başarılı işlere imza atacağımı düşünüyorum" diyen Coşkuner, sektörün durumu hakkında da bilgiler verdi.

"Haziran ayından bu yana lüks araç sektörü hızlandı"

Coşkuner, "Lüks ve premium araç satışları korona virüs salgınından dolayı olumsuz yönde etkilendi. Bunda doların hızlı yükselişin de payı var tabi ki. Haziran ayından itibaren ise piyasalarda bir canlanma oldu. Verilere göre satışlar, Haziran ayından itibaren, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 66 artış gösterdi. Biz de sektördeki bu hareketlenmeyi fark ettik ve yeni yatırımlarımızı bu alana yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri en büyük tutkusunun araba olduğunu da anlatan Coşkuner, "Sektörün hareketlenmesinin yanı sıra, araba ve motor benim özel ilgi alanım. Şimdi bu alanda çalışmalar yapabileceğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"DNC Medya çalışmalarına devam edecek"

DNC Medya'nın çalışmalarına devam edeceğinin de altını çizen Coşkuner, "DNC Motor's, DNC Medya ile beraber yürüyecek. Medya alanındaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. Korona virüs salgınının e-ticareti ve sosyal medyayı hızlandırdığını hatırlatan Coşkuner, "Bu hareketlilik hala devam ediyor. Evlere kapandığımız dönemde internet alışverişleri artmıştı. Bu artış hala sürüyor. Çünkü insanlar bir yerden alışveriş yapmaktansa interneti tercih etmeyi daha güvenli buluyor. Bizler özellikle front-end alanında hizmet veriyoruz. Şu an büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin pek çok işletme, e-ticarete yöneliyor. İnternet sitesi olanlar ise etkileşim ve satışlarını artırmak yönünde çözüm arıyorlar. Biz bu noktada müşterilere hizmet verdiğimiz için, çalışmalarımız hızla ve artarak devam ediyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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