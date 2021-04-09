Genç Girişimci Basri Tokgöz'den E-Ticarette Çok Kazanma Formülleri

Genç girişimci Basri Tokgöz e-ticarette kazanma formüllerini anlattı. Kendisi dijital platformları çok iyi değerlendiren Tokgöz, herkesin e-ticaret yapabileceğini ifade ediyor.

"E-ticarette kazanç sağlamak sanıldığının aksine o kadar zor değil. Eğer daha önce internetten alışveriş yaptıysanız nasıl olduğu hakkında bir fikriniz oluşmuş demektir. Siz de bu platformlara satıcı olarak dükkân açıyor ve satışa başlıyorsunuz.Satılan her üründen o sanal pazarlar da komisyon alıyor elbette. Size müşteri ve reklam desteği veren bu platformlar belli aralıklarla da ödeme yapıyorlar. E- ticarette satış yapmak işte bu kadar kolay." Şeklindeki açıklamalarıyla da bu tezini destekledi.

Maksat çok para kazanmak değilse elbette bu kadar bilgi yeterlidir. Ama çok para kazanmak istiyorsanız, bunun da bazı formülleri var. Peki, e-ticarette çok para kazanmanın formülleri nelerdir? E-ticarette çok kazanma formülleri hakkında Basri Tokgöz "E-ticarete herkes çok kazanmak için giriyor. Peki, başarılı olup çok kazanmak bu kadar kolay mı? Eğer formülleri uygularsanız çok da zor değil. Bu formüller şöyle özetlenebilir:

• Rakip analizi yapmak: eğer işe başlamadan önce rakip ve Pazar analizini doğru yaparsanız rakiplerinizin yaptığı hataları yapmazlar. Başarılarının ardındaki ipuçlarını değerlendirip e- ticarette başarıya ulaşabilirsiniz.

• Özgün ve ilginç ürünler seçmelisiniz. Bu tarz ürünler kendine has müşteri kitlesini kendisi oluşturur.

• İlk etapta reklam, ürün yönetimi, sipariş yönetimini gerçekleştirirken size yardımcı olacak hazır platformlardan yararlanabilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacak ve kriz anlarında çözüm üretmeyi sağlayacaktır.

• Sosyal medyayı etkili kullanmak:Bu aslında en fazla ağırlık verilmesi gereken konulardan biridir. Eğer bir işletme hesabınız yoksa işletme hesabı açmakla işe başlayın. Sonrasında zaten bu platformlar size ne yapabileceğiniz hakkında yardımcı oluyorlar." diyerek e-ticarette kazanmanın ipuçlarını bizimle paylaştı.

Bu açıklamalarından sonra ise Basri Tokgöz "Bütün bunların da ötesinde bir şey var ki kendinize inanmalı ve güvenmelisiniz. Asla vazgeçmeden, başarısızlıklarınızın üzerine giderek başarıyı yakalayabilirsiniz. Unutmayın! Dünyadaki bütün buluşlar binlerce başarısız denemeden sonra gerçekleşmiştir" sözleriyle e-ticaret işine yeni başlayacak olanlara cesaret vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın