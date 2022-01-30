Genç girişimci Ardoğan'dan çevre dostu üretim önerisi - Haberler
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Genç girişimci Ardoğan'dan çevre dostu üretim önerisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç girişimci Ardoğan'dan çevre dostu üretim önerisi

Genç girişimci Oğulcan Ardoğan, çevre dostu üretime önem verdiklerini söyledi.

Genç girişimci Oğulcan Ardoğan, çevre dostu üretime önem verdiklerini söyledi.

Bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığını belirten Ardoğan, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kimya sektöründe üretimini yaptıkları AUS32 kimyasal yakıtının araçların hareket edebilmeleri için gerekli olduğunu belirten Ardoğan, şirketlerinin çevre dostu ürünler ile öne çıktığını dile getirdi. Bu ürünün üzerinde durdukları çevre dostu ürünlerden sadece birinin olduğunu aktaran Ardoğan, "Sadece çevre dostu üretim yapmıyoruz, ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan GES projemiz ile elektrik enerjisi üretiyoruz. Gerek burası gerekse endüstriyel alanlarda olan bütün firmalarımızda geri dönüştürülebilirliğe ve sürdürebilirliğe oldukça önem veriyoruz. Farklı zamanlarda bunun için bir araya gelerek nasıl daha da çevreci olabileceğimiz hakkında toplantılar düzenliyoruz. Doğal malzeme seçimleri yaparak da gelecekteki varlığımızı koruyoruz. Bunların dışında kısa bir süre içerisinde inşaat sektöründe de faaliyetlerimiz olacak. Erişilebilir temiz enerjinin öncüsü olmak için çabalıyor ve iklim dengesini korumak için 'temiz üretim temiz çevre' politikamızla yarınımız ve yarınımızda var olanlar için çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kimyasal, Yerel, Haber

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