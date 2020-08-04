Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybettitti Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü 29 yaşındaki genç sosyal medyada yaptığı paylaşımdan 9 saat sonra hayatını kaybetti Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

04.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:53

Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybettitti

Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü

29 yaşındaki genç sosyal medyada yaptığı paylaşımdan 9 saat sonra hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Kütahya kara yolu Yılanlı mevkinde yaşandı. Sercan Sönmezocak yönetimindeki 35 ACM 159 plakalı motosiklet ile Uşak'tan Eskişehir istikametine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarpıp, tarlaya uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklette, sürücü Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayrıca Sönmezocak'ın cansız bedeni, Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

'Son paylaşımını 9 saat önce yaptı'

Öte yandan yaşamını yitiren Sercan Sönmezocak'ın Uşak'tan, 9 saat önce sosyal medya üzerinden 'Yol başlasın' başlığıyla fotoğraf paylaşımı yaptı. Yakınlarının paylaşıma yaptığı, "Kazasız belasız git abam dikkatli ol bak" yorumları ise yürekleri sızlattı.

Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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