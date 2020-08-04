Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti
04.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:55

Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Kütahya kara yolu Yılanlı mevkinde yaşandı. Sercan Sönmezocak (29) yönetimindeki 35 ACM 159 plakalı motosiklet ile Uşak'tan Eskişehir istikametine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarpıp, tarlaya uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklette, sürücü Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayrıca Sönmezocak'ın cansız bedeni, Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

'Son paylaşımını 9 saat önce yaptı'

Öte yandan yaşamını yitiren Sercan Sönmezocak'ın Uşak'tan, 9 saat önce sosyal medya üzerinden 'Yol başlasın' başlığıyla fotoğraf paylaşımı yaptı. Yakınlarının paylaşıma yaptığı, "Kazasıx belasız git abam dikkatli ol bk" yorumları ise yürekleri sızlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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