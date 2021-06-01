Genç gezgin, Çekya'dan İstanbul'a yürüyerek ulaşmak üzere yola çıktı

Çekya'da 21 yaşındaki Nicolette Havlova yürüyerek İstanbul'a ulaşmak üzere yola çıktı.

Çekya'da 21 yaşındaki Nicolette Havlova yürüyerek İstanbul'a ulaşmak üzere yola çıktı.

Çekya'nın Havirov şehrinden 21 yaşındaki Nicolette Havlova isimli genç gezgin Çekya'dan İstanbul'a yürüyerek gitmek için yola çıktı. Daha önce 37 ülkeye seyahat eden Havlova, ilk kez uzun mesafeli bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Avrupa'dan Asya'ya yürüyebilecek olmanın heyecan verici olduğunu ve bu nedenle İstanbul'u seçtiğini söyleyen Havlova "İstanbul'u ve Türk kültürünü tanımak ilginç bir deneyim olacak" dedi. Sabah saatlerinde Çekya'nın Havirov şehrinden yola çıkan Havlova, yolculuk öncesi geleneksel Çek müziği eşliğinde dans etti.

Yolculuk boyunca Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçecek olan genç gezgin Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye varacak.

Amaç, Romanya'daki çeklere yardımcı olmak

Havlova, yolculuğun asıl amacının güzergah üzerinde bulunan Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayan Çek azınlığa maddi yardımda bulunmak olduğunu ifade etti. Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayan ve geçimlerini turizm ile sağlayan Çek azınlıklar pandemi döneminde zor günler geçirdiğini kaydeden Havlova, yürüyüş öncesi düzenlenen organizasyonla Çekya'da faaliyet gösteren bir kamu yardım platformunda toplanan paraları Romanya'nın Banat bölgesinde bulunan 6 Çek köyünün genel ihtiyaçlarının karşılanması, yerel halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ticari faaliyetlerinin desteklenmesi için köylülere teslim edecek.

Daha önceki seyahatlerinde kendine ait karavanı ile seyahat ettiği için ekipman taşıma sıkıntısı yaşamayan Havlova, bu kez en fazla 6,5 kilo taşıyabilecek. Bu nedenle de en fazla 30 km yol kat edecek. Yaklaşık 2 bin 500 km olan yürüyüş 3 ay sürecek.

Habsburg İmparatorluğu şimdiki Romanya'nın olduğu bölgelerde hakimiyetini kuvvetlendirmek adına kendilerine sadakatinden şüphe duymadığı Çekleri 1823,1827 ve 1862 yıllarında Banat bölgesine yerleştirmişti. Banat'ta Bigar, Garnic, Ravensca,Sfanta Elena,Sumita ve Eibenthal köyleri Çek nüfusunun çoğunluğa sahip olduğu köyler konumunda. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı