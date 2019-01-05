Genç gazeteci kadın amansız hastalığa yenik düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 45 yaşındaki 3 çocuk annesi gazeteci Alev Baki yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç kadın, ikindi namazının ardından Börülceköy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edremit'te yerel Olay Gazetesi'nde de bir süre görev yapan Alev Baki, emlak danışmanlığı yaparken yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle 3 aydan beri tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybeden genç kadın, Kocacami'de kılınan ikindi namazının ardından Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile bazı gazeteciler, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Alev Baki'nin çocukluk arkadaşı olduğunu anlatan Serap Sataroğlu, "Çok iyi bir insandı. Çok erken kaybettik. Kendisine rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi. Bülent Başaran da,"Hayat doluydu. Amansız bir hastalığa yakalandı. Bu günde aramızdan ayrıldı. Burhaniye'yi yasa boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA