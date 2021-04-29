Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı
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Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı

Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyespor'un başarılı futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir, Evrim Kılıç ile evlenerek dünya evine girdi.

Nevşehir Belediyespor'un başarılı futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir, Evrim Kılıç ile evlenerek dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıydı.

Nevşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda pandemi kurallarına uyularak yapılan nikah töreninde Muhammed Burak Taşdemir'in şahitliğini forma giydiği Nevşehir Belediyespor'un sportif direktörü Tuncay Koçin, gelin Evrim Kılıç'ın şahitliğini ise Filiz Karayer yaptı.

Çiftin nikahını kıyan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından ilk nikahını kıydığını belirterek Muhammed Burak ve Evrim Taşdemir'e mutluluklar diledi.

Sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyleyen Savran, "Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Daha sonra dünya evine giren çifte evlilik cüzdanlarını takdim eden Belediye Başkanı Savran, çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - NEVŞEHİR

Genç futbolcunun nikahını Belediye Başkan Savran kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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