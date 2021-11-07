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Genç futbolcular başkanlarını unutmadı

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Genç futbolcular başkanlarını unutmadı

Tekirdağ 1. Amatör kümede mücadele eden Çorluspor'un futbolcuları geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çorluspor Kulübü Başkanı Tezcan Özbaşaran'ı unutmadı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ 1. Amatör kümede mücadele eden Çorluspor'un futbolcuları geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çorluspor Kulübü Başkanı Tezcan Özbaşaran'ı unutmadı.

Çorluspor'un Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda Karaağaçspor takımıyla oynayacağı maç öncesi üzerinde vefat eden kulüp başkanı Tezcan Özbaşaran'ın fotoğrafı olan 'Çorluspor bize emanet gözün arkada kalmasın' yazılı tişörtlerle ısınma bölümüne çıktı. Sarı kırmızılı futbolcular maça ise 'Kalbimizdesin büyük Başkan' yazılı pankartla çıktı. Genç futbolcuların bu davranışı taraftarlardan uzun süre alkış aldı. - TEKİRDAĞ

Genç futbolcular başkanlarını unutmadı

Genç futbolcular başkanlarını unutmadı

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