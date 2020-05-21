Genç futbolcu Umut Özmen toprağa verildi
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Genç futbolcu Umut Özmen toprağa verildi

Antalya'da gölette boğularak yaşamını yitiren Manavgat Belediyespor U-19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen, Gündoğmuş'ta toprağa verildi.

Genç futbolcu Umut Özmen toprağa verildi
21.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:27

Antalya'da gölette boğularak yaşamını yitiren Manavgat Belediyespor U-19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen, Gündoğmuş'ta toprağa verildi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Özmen'in formasını üzerine giyerek mezara gelen anne, oğlunun mezarının başından uzun süre ayrılamadı.

Salı günü ailesiyle birlikte gittiği Manavgat ilçesi Gündoğmuş Karadere Mahallesi'nde serinlemek için girdiği hidroelektrik santrali altındaki gölette boğularak yaşamını yitiren Manavgat Belediyespor U 19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen (18) gözyaşları arasında toprağa verildi. Gündoğmuş ilçe mezarlığındaki cenazeye talihsiz gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manavgat Belediyespor yöneticileri, spor camiası ve futbolcu arkadaşları katıldı.

Oğlunun giydiği Manavgat Belediyespor formasını üzerine giyerek cenazeye katılan ve oğlunun mezarına toprak atan anne, oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı dökerken uzun süre mezardan ayrılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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