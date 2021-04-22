Genç futbolcu Cenk Özkaçar: "Lyon'da oynayan ilk Türk olmanın gururunu yaşadım"
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Genç futbolcu Cenk Özkaçar: "Lyon'da oynayan ilk Türk olmanın gururunu yaşadım"

Genç futbolcu Cenk Özkaçar: 'Lyon'da oynayan ilk Türk olmanın gururunu yaşadım'
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Cenk Özkaçar, takımdaki ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen 20 yaşındaki Cenk Özkaçar, takımdaki ilk Türk futbolcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Cenk Özkaçar, Olympique Lyon'un dün Fransa Kupası çeyrek finalinde Monaco ile oynadığı maçın son 10 dakikasında görev alarak, ilk kez A takımda şans buldu.

Genç oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp, ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise TFF 1. Lig'de Altay'da oynamıştı.

Ümit Milli Takım'la da 2 kez maça çıkan Cenk, sezon başında Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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