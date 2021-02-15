Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz: Avrupa en büyük hayal
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Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz: Avrupa en büyük hayal

15.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:15
Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz: Avrupa en büyük hayal

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kampta oyuncuların yeni yeni birbirine alıştığını söyleyen Yılmaz, "Yeni geldik ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "DENK BİR GRUBA DÜŞTÜK" Avrupa Şampiyonası'nda takımların birbirine eşit güçte olduğunu dile getiren golcü oyuncu, "Denk bir gruba düştük, iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak ne iyi yere gitmeyi planlıyoruz" dedi.  "AVRUPA EN BÜYÜK HAYAL"Avrupa'da futbol oynama hedefi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir" şeklinde konuştu.  "HEDEFLERİME TEK TEK BAKIYORUM"

Ankara Keçiörengücü'nde mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Oyuncu en iyi performansını göstermeli. Genç futbolcu kardeşlerimin Avrupa'da çok iyi işler çıkaracağını biliyorum. Çok iyi genç arkadaşlarım var ve onlara başarılar diliyorum. Hayallerim ve hedeflerim var. Kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Hedeflerime tek tek bakıyorum. Şu an kulübümde bir şeyler başaracağıma inanıyorum. Sonrası nasip" dedi.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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