Genç futbolcu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'deki kariyerine golle başladı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın gol attığı maçta PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın gol attığı maçta PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.

Eredivisie'nin ikinci haftasında PEC Zwolle'yi ağırlayan NEC Nijmegen, 4. dakikada Ali Akman ve 42. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle galip geldi.

Takımıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydeden 19 yaşındaki Ali Akman, sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.

Ligde ilk galibiyetini alan NEC Nijmegen, üç puana ulaştı. PEC Zwolle ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan