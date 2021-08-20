Genç futbolcu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'deki kariyerine golle başladı
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Genç futbolcu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'deki kariyerine golle başladı

Genç futbolcu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'deki kariyerine golle başladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın gol attığı maçta PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın gol attığı maçta PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.

Eredivisie'nin ikinci haftasında PEC Zwolle'yi ağırlayan NEC Nijmegen, 4. dakikada Ali Akman ve 42. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle galip geldi.

Takımıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydeden 19 yaşındaki Ali Akman, sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.

Ligde ilk galibiyetini alan NEC Nijmegen, üç puana ulaştı. PEC Zwolle ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor
Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor
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Genç futbolcu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'deki kariyerine golle başladı - Haberler Spor
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