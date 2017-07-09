Genç Fotoğrafçı Tez Konusu Yaptığı Köyde Sergi Açtı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Ertaç Er, okul bitirme tezi için belgesel çektiği Çallı köyünde fotoğraf sergisi açtı. Çallı'ya ait 30 adet siyah beyaz fotoğraftan oluşan sergiyi çok sayıda sanatsever izledi.



Ertaç Er, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki, göçler yüzünden hayalet köy haline gelen Çallı'da belgesel çekerken, köye ait 30 fotoğrafı da köy sokaklarında sergiledi. Sergi, çok sayıda insanın Edremit körfezi manzaralı Çallı köyünü tanımasına da vesile oldu. Çallı köyüne ait fotoğraflar, köyün sokaklarında sergilendi. Çallı köyü farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergiyi gezenlere teşekkür eden Ertaç Er, "9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümü öğrencisiyim. Yaklaşık 4 yıldır beri Çallı köyünün belgeselini çekiyorum. Bitirme tezim bu. Çallı köyünde sergilemek istedim. Yaklaşık 30 tane fotoğraf var. Sergimiz ilgi gördü. Sergimize katılan tüm sanatsever dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını anlatan Muhtar Hüseyin Özen de, "Köyümüz Edremit körfezini görüyor. Havası çok temizdir. Canlanmasını istiyoruz. Bu gün fotoğraf sergisi için kalabalık geldi. Böyle kalabalık gördüğümüz içim memnun olduk" dedi. Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz ise "Genç fotoğraf sanatçısı Ertaç Er'in fotoğraf sergisini izlemek için buradayız. Bu imkanı kaçırmak istemeyen arkadaşlarla birlikte buradayız. Fotoğraflar köye ait. Fotoğrafları izlerken, köyün hikayesini de öğrendik. Biz bu köyün orijinal haliyle korunmasını istiyoruz. İnsanların burada tatil yapmalarını istiyoruz" dedi. Y.Doç.Dr.Sabriye Çelik de, "Proje hepimizin bildiği bir yeri bir kez daha fotoğrafla görme şansını sağladı. Buranın yaşaması gerekir. Sanatla yaşaması gerekir. Umarım, sanat köyüne dönüşecek projenin ilk adımı olur. Bundan dolayı ilk adım için Ertaç Er, büyük sanatsal faaliyete imza attı. Katılan kişilerin bu köyün sahibi olacaklarını düşünüyorum" dedi.



Canan Aydemir ise, "Buraya sergi dolayısıyla ilk kez geldim. Gerçekten muhteşem bir manzara ile karşılaştım. Doğasının korunmasını itiyorum. Ertaç'a çok teşekkür ederim" dedi.



Hatice Engin de "Burhaniye'nin genç sanatçısı Ertaç Er'in fotoğraf sergisine geldim. Bu gün Çallı köyüne ilk gelişim. Gerçekten doğa harikası bir yer" dedi. - BALIKESİR