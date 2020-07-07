Genç fenomen, ölüm ve tecavüz tehdidi iddialarından sonuç alamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan...
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Genç fenomen, ölüm ve tecavüz tehdidi iddialarından sonuç alamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan...

Genç fenomen, ölüm ve tecavüz tehdidi iddialarından sonuç alamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı Video çekerek sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan genç kıza savcılıktan yanıt geldi Arya: "Yeterli delil olmadığı için şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına...

07.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:02

Genç fenomen, ölüm ve tecavüz tehdidi iddialarından sonuç alamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı

Video çekerek sosyal medya üzerinden eleştiride bulunan genç kıza savcılıktan yanıt geldi

Arya: "Yeterli delil olmadığı için şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Tam olarak beklediği delil tecavüz edilip öldürülmem mi?"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir"

"Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

ANTALYA - Antalya'da 'Arya' kullanıcı adıyla bilinen sosyal medya fenomeni, tanımadığı bir numara tarafından aranarak tecavüz ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mesajlar ve ses kayıtlarına rağmen şüphelinin delil yetersizliğiyle serbest bırakıldığını ileri süren Arya, sosyal medyadan bir video paylaşarak tepkisini dile getirdi. Arya'nın o tepkisine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi.

İnstegram ve Tiktok adlı sosyal medya platformlarında Arya kullanıcı adıyla binlerce takipçisi olan Ş. A. isimli genç kız, 25 Aralık 2019 tarihinde tanımadığı bir numaran önce mesaj aldı, ardından arkadaşları tarafından işletildiğini düşünüp numarayı aradı. Karşıdaki kişi iddiaya göre Arya'ya ölüm ve tecavüz tehdidi savurdu. Bunun üzerine genç kız kendisine gelen mesajların ekran resmi ile görüşme kaydını alarak savcılığa şikayette bulundu.

Aradan geçen 7 ay sonrası suç duyurusunda bulunduğu şikayetine ilişkin savcılıktan gelen açıklamayı sosyal medya hesabında video ile yayınlayan Arya, kendisini öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit eden kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini ileri sürdü.

"Beklediği delil tecavüz edilip öldürülmem mi?"

Gözleri dolarak savcılıktan gelen yanıtı aktaran Arya, "Bugün bana savcılıktan kağıt geliyor. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığı anlaşılmış, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Bana yazdığı mesajların görüntüleri var, ses kayıtları var. Tam olarak beklediği delil tecavüz edilip öldürülmem mi? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama şuna eminim ülkede adalet de yok. Temyize başvuracağız" diyerek tepki verdi.

Savcılık: "Soruşturma oğlunun üzerinden devam edilecek"

Arya'nın bu tepkisi sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan incelemeler sonucu genç kızı arayan numaranın İ. I. İsimli bir şahsa ait olduğu ancak bu şahsın ifadesinde telefon hattını oğlunun kullandığını beyan ettiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda "Arya için adalet istiyoruz" başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan bir soruşturmayla ilgili bazı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdur Ş.A'nın çektiği videoları "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de, bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genç fenomen, ölüm ve tecavüz tehdidi iddialarından sonuç alamadığı gerekçesiyle sosyal medyadan...

Kaynak: İHA

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