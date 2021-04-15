Genç Fenerbahçeliler örnek davranış
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Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

Bilecik'teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.

Bilecik'teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.

Grup üyeleri, kendi aralarında topladıkları parayla hazırlattıkları yardım kolileri Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdılar. Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu Başkanı Alper Badak'ın da bizzat katıldığı dağıtımlara ihtiyaç sahibi aileler muhtarlardan belirlenerek evlerine kadar teslim edildi. İlk etapta yaklaşık 50 aileye yapılan yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Genç Fenerbahçeliler örnek davranış
Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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