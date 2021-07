Genç Esra'nın çalışma azmi örnek oldu

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel bir öğrencisini daha mezun etti. Doğuştan görme engelli olan Esra Çetiner, dereceyle bitirdiği lise eğitiminin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden de dereceyle mezun oldu. Çetiner, diploma töreninde coşkulu alkışların da sahibi oldu.

Doğuştan halk arasında 'tavuk karası' olarak tabir edilen Retinitis Pigmentosa isimli hastalığa yakalanarak görme yetisini kaybeden Esra Çetiner (23), çalışma azmi, imkansız kelimesini hayatından çıkarması ve ailesinin desteğiyle eğitim basamaklarını birer birer tırmanarak örnek alınası bir başarıya imza attı. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, her zaman hedefleri ve hayalleri olan Esra Çetiner, 6'ncı sınıfa kadar Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulunda okuyup sonrasında ise kaynaştırma eğitimi kapsamında ilköğrenimimi Osman Çınar İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise giriş sınavında Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesini kazanan Esra Çetiner, 2016'da okulunu ikincilikle bitirdi. Psikoloji okumak isteyen Esra Çetiner, üniversite sınavında Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünü yüzde 25 bursla kazandı. Akademik başarı gösteren Çetiner, birinci sınıf sonunda yüzde 100 burs almaya hak kazandı ve başarısıyla eğitim hayatının sonuna kadar bu bursunu sürdürdü ve bölüm üçüncüsü olarak mezun olmayı başardı.

Üniversite sınavına babasıyla birlikte hazırlandı

Akademik başarısıyla örnek olan Esra Çetiner, eğitim hayatını ve ailesinin desteğiyle başarıya nasıl ulaştığını anlattı. Engelli bireylerin hayatında teknolojinin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü belirten Çetiner, "Bilgisayarımda ve telefonumdaki ekran okuyucu program sayesinde derste bilgisayarımla not tutup ders kitaplarını ve yazılı tüm kaynakları okuyabiliyorum. Sözel dersleri, derste tuttuğum notlar ve PDF kitapları okuyarak çalıştım. Matematik dersini ise babamla birlikte çalıştık. Önce babam bana konu anlatımlı kitaplardan konuları, sonra test sorularını okudu; ben de Braille alfabesiyle soruları yazarak çözdüm. Üniversite hazırlık senesinde babamla düzenli olarak test çözdük. Üniversiteye hazırlanırken matematik dersinde çok zorlandım. Ama ailemin desteğiyle istediğim bölümü kazanmama yetecek kadar başarı gösterebildim" dedi.

EKPSS'de 200'üncü oldu

Aynı dönemde ortaöğretim düzeyinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girerek 200. olan ve Milli Eğitim Bakanlığına memur olarak atanan Esra Çetiner, "Yaşar Üniversitesini imkanları, akademik kadrosuyla iyi bir üniversite ve evime de yakın olduğu için tercih ettim. Üniversitede de lisede olduğu gibi derslerimi PDF kitaplardan ve ders notlarından çalıştım. Bilgisayarımla derste önemli gördüğüm kısımları not ettim ve dersten sonra konuları tekrar ettim. Yazılı kaynaklara erişip kimseye ihtiyaç duymadan bağımsız şekilde okuyabilmemizi sağlayan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) başarımda katkısı büyük. Bana sesli üniversiteye hazırlık kitapları gönderdiler. Üniversiteye TÜRGÖK gönüllülerinin seslendirdiği konu anlatım ve deneme sınavı kitaplarıyla hazırlandım. Üniversitede de İngilizce bölüm kitaplarımı tarayıp Braille alfabesiyle bastılar. Bu sayede derslerimi rahatlıkla takip edebildim. Tüm TÜRGÖK ailesine çok teşekkür ediyorum. Üniversitede çok iyi arkadaşlar edindim. Sadece akademik olarak değil sosyal açıdan da üniversite hayatımın verimli geçtiğini söyleyebilirim. Derste anlayamadığımız konularda birbirimize danıştık, sınav öncesinde birlikte çalıştık" diye konuştu.

Üniversitede bağımsız olduğunu hissettiğini ve bağımsız hareketini geliştirdiğini dile getiren Esra Çetiner, "Okula beyaz bastonumla toplu taşıma kullanarak gidip gelmeye başladım. Bu benim kendime güvenimi artırdı. Başlangıçta zorlandım, ama birkaç denemeden sonra bağımsız hareket etme becerisini kazandım. Görmemenin sadece sıradan bir özellik olduğunu düşünüyorum, bir eksiklik ya da bir kusur olduğuna inanmıyorum. Bir işi yapmanın tek bir yolu yoktur. Aynı işi yaparken biz farklı yöntemler kullanıyoruz sadece. Bir işi alışılageldik yoldan yapmak yerine farklı yöntemler ve araçlar kullanmamız, bu yöntemlerin eksik ya da sorunlu olduğu anlamına gelmez. Engelimizin erişilebilirlik sorunlarından ileri geldiğini düşünüyorum. Erişilebilirlik engellerinin ortadan kaldırılmasıyla engelli bireyler de herkesle eşit şekilde hayata katılabilirler. Bu nedenle hiçbir şeyin imkansız olduğunu düşünmeden istediklerinin peşinden gitsinler" dedi.

Esra'nın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise babası Murat ve annesi Zehra Çetiner. Baba Murat Çetiner, kızı üniversite sınavına hazırlanırken emekli olduğunu ve onunla birlikte ders çalıştıklarını belirterek, "Esra derslerinde başarılı bir öğrenciydi ve onunla çalışırken ben de her gün yeni bir şey öğrendim. Esra, hayatla barışık, azmiyle kararlılığıyla her zaman kendinden emin ve bugüne kadar eğitimde hep başarılıydı. Ailesi olarak ondaki azmi, kararlılığı görünce bize pek bir şey düşmedi aslında. Emekli oldum ve Esra ile birlikte sınavlara hazırlandık. Yalnızca matematik dersinde kaynak bulmak vb. konularda biraz zorluk çektik. Ama Esra istediği bölümü kazandı ve üniversitede de akademik başarı bursu kazandı. Önceleri kısa bir süre okula birlikte gittik, ilk kez toplu taşıma ile yalnız gitmeye karar verdiğinde onun haberi olmadan birkaç gün aynı taşıtlara binerek gizlice izledim. Baktım ki zorlukları aşıyor ve sıkıntı yaşamıyor. Daha sonrasında da hep kendi gidip geldi. Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer" diye konuştu.

Çocuklarına inansınlar

Büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen anne Zehra Çetiner ise "Kızımızla gurur duyuyoruz. Tüm başarı onun inancının ve azminin eseri. Aileler çocuklarının eğitimi için mücadele etsinler, onlara inansınlar ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını bilsinler" dedi. - İZMİR

