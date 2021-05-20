Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti

Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde esnaf olan Anıl Ataman geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde esnaf olan Anıl Ataman geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İlçenin eski esnafları olan Ataman ailesinin 40 yaşındaki oğlu bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yıllardır ilçede elektronik iş üzerine esnaflık yapan Ataman, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç esnaf hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi Yeni Mahalle de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti
Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor
Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:23:25. #1.16#

title