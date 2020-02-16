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Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

16.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:10
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Erkekler Boks Şampiyonası sona erdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Salonu'nda yapılan ve 54 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

49 kilo: 1- Tolga Kaya, 2- Abdullah Karpuz, 3- Sezgin Acar ve Nurullah Oyan

52 kilo: 1- Şehzade Saymaz, 2- Enes Aydın, 3- Ramazan Demir ve Kadir Öztürkmen

56 kilo: 1- Muhammet Saçlı, 2- Gökay Yılmaz, 3- Ege Kanuk ve Oğuzhan Özdemir

60 kilo: 1- Kerem Özmen, 2- Uğur Durmuş, 3- Sebahattin İçyar ve Hikmet Topal

64 kilo: 1- Mehmet Aydemir, 2- Bedirhan Kalkan, 3- Baran Samet Fukul ve Baran Onaylı

69 kilo: 1- Alperen Terzi, 2- Cem Kaya, 3- Ersin Küçük ve Muhammet Deniz

75 kilo: 1- Vedat Koçar, 2- Hazar Çolak, 3- Uğur Mert ve Faruk Gürkan Dalgıs

81 kilo: 1- Muhammet Miraç Demirci, 2- Emrah Yaşar, 3- Hamza Azımsoy ve Cengizhan Set

91 kilo: 1- Emir Büyükdağ, 2- Kazım Akduman, 3- Musa Esen ve Yavuz Karbidan

+91 kilo: 1- Ahmet Şenol, 2- Mehmet Gökhan Kara, 3- Sacit Topuz ve Burak Çelik

Kaynak: AA
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