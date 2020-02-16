Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan ve 54 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
49 kilo: 1- Tolga Kaya, 2- Abdullah Karpuz, 3- Sezgin Acar ve Nurullah Oyan
52 kilo: 1- Şehzade Saymaz, 2- Enes Aydın, 3- Ramazan Demir ve Kadir Öztürkmen
56 kilo: 1- Muhammet Saçlı, 2- Gökay Yılmaz, 3- Ege Kanuk ve Oğuzhan Özdemir
60 kilo: 1- Kerem Özmen, 2- Uğur Durmuş, 3- Sebahattin İçyar ve Hikmet Topal
64 kilo: 1- Mehmet Aydemir, 2- Bedirhan Kalkan, 3- Baran Samet Fukul ve Baran Onaylı
69 kilo: 1- Alperen Terzi, 2- Cem Kaya, 3- Ersin Küçük ve Muhammet Deniz
75 kilo: 1- Vedat Koçar, 2- Hazar Çolak, 3- Uğur Mert ve Faruk Gürkan Dalgıs
81 kilo: 1- Muhammet Miraç Demirci, 2- Emrah Yaşar, 3- Hamza Azımsoy ve Cengizhan Set
91 kilo: 1- Emir Büyükdağ, 2- Kazım Akduman, 3- Musa Esen ve Yavuz Karbidan
+91 kilo: 1- Ahmet Şenol, 2- Mehmet Gökhan Kara, 3- Sacit Topuz ve Burak Çelik