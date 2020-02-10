10.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:26

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonunda başlayan şampiyonaya 54 ilden 375 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi sporcu kafilelerinin zorlu hava koşulları altında kentte ulaştığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen tüm kafilelerin şampiyonaya katıldığını belirten Genç, sporcuların tartılarının yapılması ve kuraların çekilmesinin ardından şampiyonanın start aldığını kaydetti.

Genç, çok büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "İnşallah bu gençlerimiz ileride ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyona bu açıdan son derece önemli." dedi.

Böylesine önemli bir şampiyonayı Ordu'ya verdiği için Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür eden Genç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlık yöneticilerine de teşekkürlerini sundu.

Genç, şampiyonanın pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA