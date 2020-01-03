Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:55

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 5-0 yenen Manisa Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.



Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları, 8 Eylül Futbol Sahasında Manisa Spor Lisesi ile Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynan final maçıyla sona erdi. Maçı 5-0 kazanan Manisa Spor Lisesi, il şampiyonu olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.



Manisa'da 14 okuldan 150 sporcunun katıldığı Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda şampiyonluğa Manisa Spor Lisesi ulaşırken, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.



Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan Manisa Spor Lisesi, Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. - MANİSA

Kaynak: İHA