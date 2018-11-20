Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakalarına 10 takım ve 160 Sporcu katılım sağladı. Turnuvanın final müsabakası Vali Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumunda Ağrı Spor Lisesi ile Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında oynandı. Oynanan final müsabakasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul idarecileri ve öğrenciler izledi.

Ağrı Spor Lisesi ile Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında oynanan final müsabakası Ağrı Spor Lisesinin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakalar sonrasında Şampiyon Ağrı Spor Lisesi, ikinci Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü ise Ağrı Dağı Anadolu Lisesi oldu.

İl birincisi olan Ağrı Spor Lisesi Ağrı'yı temsilen gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Oynanan final maçları sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.