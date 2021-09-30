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Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Erkekler Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da devam ediyor.

KASTAMONU (AA) - Genç Erkekler Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 27 sporcu ile başlayan kamp, başantrenör Ayhan Öz sorumluluğunda gerçekleştiriliyor.

Genç Erkekler Milli Takım Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gündür kamplarının devam ettiğini söyledi.

Kampın oldukça verimli geçtiğini belirten Sarı, "Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Yirmi yedi boksörle kampa başladık, 13 sıklette şampiyonaya katılacağız. Bu kampta şampiyonaya katılacak sporcularımızı seçeceğiz." dedi.

Şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini vurgulayan Sarı, "Avrupa Şampiyonası'nda en az üç final oynamayı düşünüyoruz. Oynayabilecek kapasitede sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, Avrupa'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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