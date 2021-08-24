Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak Avrupa Şampiyonası hazırlık çalışmaları Samsun'da devam ediyor.

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak Avrupa Şampiyonası hazırlık çalışmaları Samsun'da devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 9-12 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyona için genç judocular Azerbaycan ile ortak çalışma gerçekleştiriyor.

Şampiyonaya 43 ülkeden 146'sı kadın, 219'u erkek judokanın kayıt yaptırdığı belirtildi.

Milli takım kampına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Biltekin ziyarette bulunarak, genç judoculara başarı dileklerini iletti ve baklava ikramında bulundu.

Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Arda Güler Erol Bulut Burak Elmas Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genç erkek milli judocuların Azerbaycan ile ortak hazırlık çalışmaları, Samsun'da sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:27:03. #1.16#

title