Genç Erkek Judo Milli Takımı Çekya'ya gitti
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Genç Erkek Judo Milli Takımı Çekya'ya gitti

Genç Erkek Judo Milli Takımı Çekya'ya gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çekya'nın Prag kentinde 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Kupası müsabakalarına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.

Çekya'nın Prag kentinde 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Kupası müsabakalarına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.

Erkek Genç Milli judocular, Avrupa Kupası müsabakaları için Çekya'nın başkenti Prag'a gittiler. 33 ülkeden 263 erkek, 130 kadın judokanın katılacağı organizasyonda 8 erkek milli judocu tatamide yer alacak.

Avrupa Kupası'nda şu isimler madalya mücadelesi verecek:  

60 Kg Uluer Göç, 66 Kg Furkan Cinci, Muhammet Ali Demirel, 73 Kg Umalt Demirel, 81 Kg Berke Çırpan, 90 Kg Cem Ata Demirtaş, 100 Kg Fatih Enes Acet ve +100 Kg İbrahim Halil Özmen 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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