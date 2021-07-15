Genç Erkek Judo Milli Takımı Çekya'ya gitti
Çekya'nın Prag kentinde 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Kupası müsabakalarına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.
Çekya'nın Prag kentinde 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Kupası müsabakalarına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.
Erkek Genç Milli judocular, Avrupa Kupası müsabakaları için Çekya'nın başkenti Prag'a gittiler. 33 ülkeden 263 erkek, 130 kadın judokanın katılacağı organizasyonda 8 erkek milli judocu tatamide yer alacak.Avrupa Kupası'nda şu isimler madalya mücadelesi verecek:
60 Kg Uluer Göç, 66 Kg Furkan Cinci, Muhammet Ali Demirel, 73 Kg Umalt Demirel, 81 Kg Berke Çırpan, 90 Kg Cem Ata Demirtaş, 100 Kg Fatih Enes Acet ve +100 Kg İbrahim Halil Özmen
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı