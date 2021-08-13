Genç Ensar gönüllüleri Ahlat'ta kamp yaptı

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamp yaptı.

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamp yaptı.

Ahlat Gençlik Kampında 5 gün kalan gönüllüler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Genç Ensar Genel Başkanı Mücahit Albayrak'ın liderliğinde düzenlenen kampa Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Adıyaman il temsilciliklerinden katılım sağlandı.

Kamp boyunca gençlere yönelik çeşitli seminerler, satranç müsabakası, futbol turnuvaları, kitap okuma etkinlikleri ve kamp ateşi başında müzik gibi birçok etkinlik düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman