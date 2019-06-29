Genç emlakçinin ölümü üzerine soruşturma başlatıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde eşi tarafından baygın vaziyette bulunan genç emlakçi hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde eşi tarafından baygın vaziyette bulunan genç emlakçi hastanede hayatını kaybetti.
Emlakçılık işi ile uğraşan Kenan Uzun (31), gece geç saatlerde evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede emlak işi ile uğraşan Kenan Uzun, gece geç saatlerde ailesi tarafından yatak odasında baygın olarak bulundu. Kendi imkanları ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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