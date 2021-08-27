"Genç Dostu Şehirler" Projemizin Basın Açıklaması Yapıldı
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"Genç Dostu Şehirler" Projemizin Basın Açıklaması Yapıldı

'Genç Dostu Şehirler' Projemizin Basın Açıklaması Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız "Genç Dostu Şehirler" projesi ödülü ile ilgili şehrimizdeki yerel ve ulusal basın temsilcilerine açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız "Genç Dostu Şehirler" projesi ödülü ile ilgili şehrimizdeki yerel ve ulusal basın temsilcilerine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Habermetre

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"Genç Dostu Şehirler" Projemizin Basın Açıklaması Yapıldı - Haberler
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