Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi 24 Ağustos'ta kapılarını açacak
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Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi 24 Ağustos'ta kapılarını açacak

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi 24 Ağustos'ta kapılarını açacak
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek olan "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek olan "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ana oturumda açılış konuşmacısı olarak yer alacağı kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödülleri dağıtılacak.

Kongre ve serginin açılış etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında gençlerin gönüllülük hizmetlerine etkin katılımını amaçlayan protokolün imza töreni gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması"nda 12 alanda birincilik ödülü kazanan öğrencilere ödülleri verilecek.

Etkinliğin ikinci gününde genç moderatörler ve genç konuşmacıların yer alacağı panellerde; katılımcılık, gönüllülük, sosyal girişimcilik, eğitim, kültür ve sanat, dijitalleşme ve spor konularında tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılacak.

Kongre ve sergide açılacak stantlarda, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve sanat, katılım ve spor konularındaki proje ve yenilikler ziyaretçilere tanıtılacak. Youtuber'lar, Influencer'lar, genç sanatçılar, yazar ve oyuncuların da katılacağı kongreye gençlerin etkinliğe olan ilgisini artırmak amacıyla konserler ve çeşitli yan etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi 24 Ağustos'ta kapılarını açacak - Haberler Ekonomi
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