Genç doktor koronadan hayatını kaybetti
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Genç doktor koronadan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç doktor koronadan hayatını kaybetti
04.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:58

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü'nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), korona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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