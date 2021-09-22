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Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Genç ilçe Devlet Hastanesinde doğal afet ve diğer acil durumlarda yapılacaklar kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Genç ilçe Devlet Hastanesinde doğal afet ve diğer acil durumlarda yapılacaklar kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Genç İtfaiye Müdürlüğü eğitim birimi ve sivil savunma uzmanlığınca tüm hastane çalışanlarına yönelik sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitim kapsamında Genç Devlet Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi. Olası bir afet ve depremde gerçekleştirilecek kurtarma ile tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikatta, birimlere eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra hastanedeki yangın söndürme cihazı, araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı. Ayrıca yüksek katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması, enkazda mahsur kalanların kurtarılması, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve triyaj alanlarının oluşturulması ile beraber hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması konuları da uygulamalı olarak tatbik edildi.

Başarı ile tamamlanan tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Genç Devlet Hastanesi Müdürü Nurullah Devran, "Sadece sağlık alanında değil bu tür doğal afet anlarında da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu anlamak için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Tatbikat sürecinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BİNGÖL

Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Genç Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

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