Genç çiftten örnek davranış: 50 okula 40 bin adet dezenfektan bağış

BATMAN (İHA) - Batman'da yaşayan genç iş insanları Erkan Uruk ve Gamze Uruk çiftti yaklaşık olarak 2 yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınında en güçlü silah olarak kullanılan ve toplamda 40 bin adet dezenfektanı 50 okula ve ihtiyaç olan mahallerde dağıttı.

Korona virüsün en hızlı topluluk alanlarında yayıldığına ve öğrencilerin bu konuda çok hassas olması gerektiğine dikkat çeken Gamze Uruk, en çok toplu alanların olduğu yer okullar olduğunu ve öğrencilerin birbirlerine bulaştırma oranları çok çok yüksek olduğunu ifade etti. Uruk, "Biz bunu asla istemeyiz. Bir öğrencinin korona virüse yakalanması demek bir hafta derslerinden geri kalması demektir ve bu bizi üzecek bir durumdur. Yaklaşık olarak 40 bin adet dezenfektan 50 okula dağıttık. Dilerim ki bir an önce bu pandemi son bulur" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel