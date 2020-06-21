Genç çiftin öldüğü kazada "emniyet kemeri tokası" detayı
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Genç çiftin öldüğü kazada "emniyet kemeri tokası" detayı

Adana'da 9 Haziran günü Ceyhan-Yumurtalık karayolunda yeni aldıkları otomobil ile tırın altına giren çift feci şekilde hayatını kaybeden çiftin, emniyet kemeri kullanmadıkları, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktıkları ortaya çıktı.

Genç çiftin öldüğü kazada
21.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:00

Adana'da 9 Haziran günü Ceyhan-Yumurtalık karayolunda yeni aldıkları otomobil ile tırın altına giren çift feci şekilde hayatını kaybeden çiftin, emniyet kemeri kullanmadıkları, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk sahibi Çağrı-Gizem Cesur çifti 9 Haziran sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönmek için yola çıktı. Çağrı Cesur (32) yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.

Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, Ceyhan ilçesine götürüldü.

Çağrı-Gizem Cesur çifti, Ceyhan Yeni Asri Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

"Emniyet kemeri tokası detayı"

Bu arada, hurdaya dönen otomobilde yediemine çekildi. Polisler kaza sonrası otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede çiftin emniyet kemere kullanmadığı görüldü. Ayrıca emniyet kemeri kullanmadıklarından ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktıkları ortaya çıktı. Bir çok kişinin emniyet kemeri yerine toka takıp sesi kapatarak yoluna devam etmesi kazalarda ölümlerin daha fazla olmasına neden oluyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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