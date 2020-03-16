Genç çiftin ardından oğulları da toprağa verildi
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Manisa, Kula, 3. Sayfa

Genç çiftin ardından oğulları da toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart akşam saatlerinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitiren genç çiftin ardından hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş da toprağa verildi.

16.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:09
Genç çiftin ardından oğulları da toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart akşam saatlerinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitiren genç çiftin ardından hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş da toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


13 Mart Cuma saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana gelen kazada Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahalle kavşağından mahalleye giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş (33), eşi Nazire Nazlı Ağırbaş(24) ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, Kula Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocuklar ise önce Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş Manisa'da özel bir hastaneye 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş ise İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi. Manisa'daki özel hastanede yaşam mücadelesi veren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş da, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babasının yaşamını yitirmesinin ardından hayata gözlerini yuman Ramazan Ağırbaş'ın ölümü, ailenin ikamet ettiği Sandal Mahallesi'ndeki yakınlarının acısına acı kattı.


Anne ve babanın ardından oğulları da toprağa verildi


Küçük çocuk için, bugün cenaze töreni düzenlendi. Anne ve babasının cenazelerinden iki gün sonra Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ağırbaş'ın küçük kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise, İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesi sürüyor.


Ağırbaş'ın cenaze törenine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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