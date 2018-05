Genç Çifti Projesiyle Aldığı Destekle Yaşamı Değişti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde zorluklar içerisinde yaşayan bir aile, devletten aldığı destekle hayvan sahibi olup yaşamlarında yeni bir sayfa açtı.

Aslanapa'nın Tokul köyünde yaşayan, devletten aldıkları 6 düve ile hayatları değişen ve bir akrabasının Muratdağı eteklerinde verdiği evde ikamet ederek hayvancılık yapan 60 yaşındaki Melek Mantar, Cumhurbaşkanı'na ve devlete dua ederek hayatımızdan memnunuz dedi.

Melek Mantar, yaptığı açıklamada, "Abim emekli idiydi. Bazı sorunlardan dolayı eline ayda 300 lira geçiyor. Hayvanlar gelinimize çıktı, gelinimize verdiler. Şimdi sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz, yiyecek ekmeğimiz oldu. Allah razı olsun devletimizden. Cumhuriyetimize, Türkiyemize Allah'ım zeval vermesin. Devletimiz bize 6 adet düve verdi. Ben kendim Kars'lıyım, doğuluyum. Benim her yer vatanım. Her yer toprağım. Devlette biziz, her şey biziz. Hepsinden de Allah razı olsun. Biz burada hayvanlarımıza bakıyoruz. Hiç bir şeyimiz yoktu. şimdi hayvanlarımız var" dedi.

Melek Mantar, büyükbaş hayvanlarını Muratdağı eteklerinde türkü söyleyerek otlatıyor. (YD-EFE) - KÜTAHYA