Genç Çiftçilerin Hayvanları Dağıtılmaya Başlandı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğin yürürlüğe girmesi ile hayvanlar dağıtılmaya başlandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri genç çiftçilerin desteklenmesi projesi kapsamında, Genç Çiftçi Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği Projesi hibe desteği almaya hak kazanan, Efeler Mesutlu Mahallesi'nde ikamet eden Damla Sakarya'nın işletmesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette incelemelerde bulunuldu ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu tebliğ, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup 18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Söz konusu tebliğ gereği, 2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinden faydalanmak üzere Bakanlığımız tarafından 2018 yılı için ilimize 221 proje tahsis edilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA