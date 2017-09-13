Genç Çiftçilere Verilen Hayvanların Değerinin Altında Olduğu İddiası

Genç çiftçilere verilen hayvanların değerinin altında olduğu iddiası

Genç Çiftçiler Projesi kapsamında, Diyarbakır'daki çiftçilere 30 bin liralık hayvan hibe edildi

Çiftçiler, piyasa değerinin 15 bin lira olduğunu ileri sürdükleri hayvanları almak istemedi



DİYARBAKIR - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Genç Çiftçiler Projesi kapsamında, Diyarbakır'daki çiftçilere 30 bin liralık hayvanları hibe edildi. Hibelerini almak için toplanan çiftçiler, söz konusu hayvanların piyasa değerinin 15 bin lira olduğunu iddia ederek, almak istemedi. Çiftçiler, il müdürlüğü görevlilerinin araya girip, konuyu üst makamlara ileteceklerini belirtmeleri üzerine çiftçiler hayvanları teslim aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 18-41 yaş arasında okuma yazma bilen çiftçilere destek olmak için Genç Çiftçi Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda her ilde genç çiftçilere 30 bin lira değerinde 6 hayvan verileceğinin açıklanmasının ardından Diyarbakır'daki bazı çiftçiler de hibeden yararlanmak için başvuruda bulundu. Kendilerine verilecek olan hayvanları almak için toplanan çiftçiler, hayvanları görünce tepki gösterdi. Daha önce 30 bin liralık hayvan verileceğini ve bunun altına imza attıklarını belirten çiftçiler, kendilerine gönderilen hayvanların piyasa değerinin en fazla 15 bin lira olduğunu iddia ederek, almak istemedi.

"Müteahhitler vurgun yaptı"

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan genç çiftçilerden Gazi Filiztekin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında başvuruda bulunduklarını ve kendilerine hibe çıktığını söyledi. Filiztekin, "Bugün hayvanlar geldi. Hayvanları görünce şoka girdik. Geçen sene verilen hayvanlarla bu sene verilen hayvanlar arasında dağlar kadar fark var. Geçen sene hayvanların ırkı çok iyiydi, şimdi gönderilen hayvanlar çok kötü, piyasa değerleri 14-15 bin lira civarında ama biz 30 bin liranın altına imza attık. İtirazımız şudur, bütün genç çiftçiler burada herkes aynı fikirde, biz bu hayvanları almak istemiyoruz. Hayvanların piyasa değeri çok düşüktür. Bunun yemi, sigortası ve damga vergisi var. Bunları üst üste koyduğumuz zaman kar yerine zarar ediyoruz" dedi.

Sefer Abdulkerimoğlu isimli çiftçi ise, "Bende başvurdum ve bana da çıktı. Van'dan Muş'tan gelen müteahhitler Diyarbakır'da bu hayvanları topladılar, tanesini 2 bin liradan aldılar müteahhitler, 10 milyara mal ettiler gelip burada millete dağıtıyorlar. Biz 30 bin liranın altına imza attık, biz bunu kabul etmiyoruz geçen yıl gönderdikleri gibi hayvan istiyoruz" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin araya girip konuyu üst makamlara ileteceklerini belirtmeleri üzerine çiftçiler hayvanları teslim aldı.