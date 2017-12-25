Genç Çiftçilere Koyun Hibe Edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 3 besiciye toplam 111 koyun hibe edildi.



İlçede, 2017 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe programından yararlanmaya hak kazanan genç çiftçilerden 3'üne 37'şer koyun dağıtıldı.





İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, proje kapsamında her çiftçiye 30 bin lira değerinde 35'i koyun, 2'si koç olmak üzere toplamda 37 adet hibe verdiklerini söyledi.





Yoldaş, "Dağıtılan bu koyunlar ilçemizdeki genç çiftçilerimizin istihdamına önemli katkı sağlayacaktır. Ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum." dedi.