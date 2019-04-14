Genç Çiftçilere Koyun Desteği Yapıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde genç çiftçilere 34 baş koyun dağıtımı yapıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 genç çiftçiye toplamda 34 baş koyun dağıtımı yapıldı.



Bakanlığın başlattığı proje sayesinde koyun almaya hak kazanan 5 genç çiftçiye koyunlarını Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, İlçe Tarım Müdürü Bünyamin Ali takdim etti.

İlçe Tarım Müdürü Ali, törende yaptığı konuşmada, "2018 yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği Küçükbaş Hayvancılık Desteği Projesi kapsamında 34 baş kıvırcık cinsi koyunların dağıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda Gökçeağaç, Merkez, Çamlı ve Yaylatepe köylerinde 5 genç çiftçimiz bundan sonra bu hayvanlarımıza bakacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA