Genç Çiftçilere Hibe Düveler Dağıtıldı

Edirne'de "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında üreticilere hibe olarak düve dağıtıldı.

Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde düzenlenen törende, yapılan kura çekiminin ardından her üreticiye 5, toplam 355 düve hibe olarak verildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Atilla Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 2018 yılında 166 genç çiftçi projesi için 4 milyon 980 bin lira ödenek tahsis edildiğini söyledi.

Edirne'de tahsis edilen 87 adet büyük baş hayvancılık projesi kapsamında toplamda 435 düveden 355'inin bugün hak sahibi genç çiftçilere teslim edildiğini ifade eden Bayazıt, projenin gelir düzeyinin yükselmesi, kentsel göçün önlenmesi ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkısı açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.