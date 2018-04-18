Genç Çiftçilere 582 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "2017 Genç Çiftçi" projesi kapsamında 582 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, yazılı açıklamasında, Niğde'nin büyük ve küçükbaş hayvancılık kapasitesi ve üretimi açısından önemli konumda bulunduğunu belirtti.

Kentin mera varlığı göz önüne alındığında bu alanda geliştirilmeye müsait olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin sorunlarını çözme konusunda azami gayret gösteriyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından 2017 Genç Çiftçi projesinde toplam 178 projeye 5 milyon 340 bin lira hibe desteği verildi. 2018 başvuruları ise 30 Nisan'da sona erecek."