Genç Çiftçilere 30 Bin TL Proje Desteği

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, genç çiftçilere 30 Bin TL'lik proje desteğinin başladığını bildirdi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Başvuruların kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından yapılabileceğini kaydeden Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, başvuruların genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şartı bulunduğunu belirtti.

Genç çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili proje başvurusunda bulunabileceğine işaret eden Özen, "Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında, Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı gibi alanları kapsayacak. Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında, kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımını kapsayacak. Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretimi kapsayacak."

İl Müdürü Özen, projeler Vali Yardımcısının başkanlığında oluşturulan genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Antalya'da 2016 ve 2017 yıllarında 313'ü kadın çiftçi olmak üzere toplamda 447 genç çiftçinin hibe desteğinden yararlandığını belirten Özen, 352 hayvancılık projesi ve 195'i diğer konularda olmak üzere toplamda 13 Milyon 410 Bin Türk Lirası'nın Genç Çiftçi hibe ödemesi yapıldığını kaydetti.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2018

Genç çiftçilerin uygulamayı planladıkları projeyi, öncelikle gencciftci.tarim.gov.tr adresinden online olarak başvurup daha sonrasında ikamet ettikleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 30 Nisan 2018 tarihine kadar teslim etmeli gerekmekte. - ANTALYA