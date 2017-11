Genç Çiftçiler Üretmeye Devam Ediyor

Teknolojiyle iç içe büyüyen Z kuşağı da geleneksel medyanın başrol oyuncusu televizyondan vazgeçemiyor. Ve rakamlar gösteriyor ki çağımızın en genç kuşağı olan Z kuşağının yüzde 55'i televizyon izliyor.



1990'lı yıllarda altın çağını yaşayan televizyon, etkileme gücüyle her dönem güçlü bir mecra olarak ayrıcalık kazanıyor. 2000'li yıllardan sonra doğmuş Z kuşağı ise teknolojisiz dünyayı hiç bilmiyor. İletişim çağının tam da ortasında doğan bu nesil teknolojiye çabuk adapte olabilme becerileriyle dikkat çekiyor. Her ihtiyacını dijital ortamdan temin eden Z kuşağı ilk mecra olarak televizyonu tercih ediyor. Öte yandan Z kuşağı ilk tercihi olan televizyonun yanında çağın yeniliklerine ayak uydurarak ikinci ekran olarak akıllı telefon ve bilgisayar teknolojilerine ilgi duyuyor.



KUŞAKTAN KUŞAĞA TERCİH EDİLEN İLK MECRA TELEVİZYON



Z kuşağının teknolojiyi yakından takip eden ve en çok kullanan nesil olduğunu vurgulayan Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, bu kuşağın %55 oranında televizyonu tercih ettiğini ve televizyonun önemli bir mecra olarak Z kuşağı üzerinde etkisinin olduğunu belirtiyor. Erkmen, "Televizyon, hayatımıza girdiği ilk andan itibaren insanlar için en dikkat çekici iletişim araçlarından biri olmuş, her dönem bu etkisini korumuştur. Büyükten küçüğe, kuşaktan kuşağa herkesi hedef kitlesi içerisinde barındıran televizyon sayesinde 'televizyon nesli' diyebileceğimiz bir nesil varlığını sürdürmektedir. Televizyon çok geniş ve farklı hedef kitleleri kapsadığı için oldukça çarpıcıdır. Bu nedenle kitleyi etkilemede ve harekete geçirmede televizyon reklamlarının da ayrı bir önemi var. Görüntü, birçok şeyi anlattığı ve izleyicide görsel etki bıraktığı için kalıcı bir unsur. Hedef kitle bu etki sayesinde satın alma ihtiyacı duyuyor. Tanıtım aracı olarak görüntü unsurunu içerisinde bulunduran televizyon reklamları da hedef kitleye ulaşmada en etkili mecra olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalarda televizyon reklamcılığının diğer mecralara oranla üç kat daha verimli olduğunu gösteriyor" diye belirtiyor.