Genç Çiftçiler Projelerini Uygulamaya Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilerin desteklenmesi amacıyla projelendirilen ve yürürlüğe alınan program doğrultusunda Safranbolu'da genç çiftçiler, projelerini uygulamak üzere sözleşme imzaladı.

Safranbolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emre ile 18 genç çiftçi tarafından 2018 yılı içerisinde 5 büyükbaş, 4 küçükbaş, 3 arıcılık, 5 örtü altı yetiştiriciliği ve 1 safran olmak üzere 18 proje, Genç Çiftçi Projesi kapsamında uygulamaya konuldu ve bu kapsamda genç çiftçilerle projelerini sürdürmek üzere sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Emre, 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında 32 büyükbaş, 9 küçükbaş, 9 arıcılık, 14 örtü altı yetiştiriciliği ve 2 safran projesi olmak üzere 66 projenin hayata geçirildiğini, gençlerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'e teşekkür eden Emre, projeleri takip edeceklerini belirtti.