Genç Çiftçiler' Kivi İçin Geri Döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 9 genç, aldıkları 30'ar bin lira hibe desteğiyle kivi bahçeleri kuruyor.

Genç Çiftçiler' Kivi İçin Geri Döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 9 genç, aldıkları 30'ar bin lira hibe desteğiyle kivi bahçeleri kuruyor.

Kaynak: Dunya.com